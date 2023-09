E' un lungo periodo nero per Steven Tyler, che nel 2022 era dovuto rientrare in rehab rimandando così la residency degli Aeromisth a Las Vegas, e a dicembre è finito sotto inchiesta per molestie sessuali avvenute negli anni 70. E ora i problemi alle corde vocali. "Ho subito un danno alle corde vocali durante lo spettacolo di sabato che ha portato a una successiva emorragia. Dovremo posticipare alcune date in modo da poter tornare e darvi la performance che meritate", ha spiegato. Sono stati quindi rimandati i concerti previsti a Detroit, Chicago, Washington, Toronto, Raleigh e Cleveland.

Il tour

La band ha iniziato il suo tour d'addio "Peace Out" il 2 settembre che porterà la band a esibirsi in show in Nord America tra settembre 2023 e gennaio 2024. Ad accompagnarli in tour, gli amici di sempre Black Crowes. In programma 40 date prevedeva tra cui anche una tappa per Capodanno a Boston, città dove la band nacque nel 1970. Il tour sarebbe dovuto terminare il 26 gennaio a Montreal. Le nuove date sono il 29 gennaio a Detroit; 14 febbraio a Chicago; 17 febbraio a Washington D.C., 21 febbraio a Toronto; Il 26 febbraio a Raleigh, nella Carolina del Nord e il 29 febbraio a Cleveland, secondo l'annuncio di Instagram. "Non è un addio, è un ‘PEACE OUT’! Preparatevi e camminate da questa parte, avrete il miglior spettacolo della nostra vita”, si leggeva nel comunicato che annunciava il tour. “Ogni serata celebrerà i cinque decenni di successi rivoluzionari degli Aerosmith, che festeggiano i loro 50 anni”.