Uccisa a colpi di forbice, l'avvocato d'ufficio del colpevole: "Ha chiesto perdono, era affranto"

"Ha chiesto perdono, era affranto. Non si capacita di aver fatto questo gesto eclatante. Ha sempre fatto del bene e aiutato gli altri" ha detto il legale. "Non riesce a dare una spiegazione a quello che è accaduto" ha proseguito l'avvocato del giovane ricoverato per una ferita alla mano che si è causato durante l'omicidio di Sara Centelleghe. Si teme che Jashandeep Badhan possa compiere atti di autolesionismo per questo attualmente, riferisce, si trova nel reparto di psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII.