L'arrestato è stato accompagnato dal carcere in ospedale per curare le ferite alla mano destra che si sarebbe provocato durante l'aggressione a Sara. Proprio la mano ferita aveva insospettito i carabinieri che, sabato mattina, lo avevano convocato in caserma, inizialmente come testimone. Badhan, che abita nello stesso complesso, avrebbe dovuto incontrare l'amica di Sara, la 17enne che era a casa della ragazza la notte dell'omicidio, e sarebbe così passato attraverso i box. Ma i due non si sarebbero incrociati. Lunedì il pm ha anche incaricato il medico legale per l'autopsia, ma la data non è ancora stata fissata.