Costa: "Auspico decreto per stop alle mascherine alla Maturità già nel Cdm del 15 giugno"

Mascherine alla Maturità -

Sulle mascherine in sede d'esame, Costa si era già espresso così: "Credo sia difficile da sostenere che un ragazzo di 18 anni domenica può andare al seggio senza mascherina e se la debba mettere una settimana dopo per la Maturità". Precisando: "E' una scelta politica e non scientifica, sono convinto che prevarrà il buonsenso e si darà questa risposta ai nostri ragazzi. Basta un decreto di una riga o poco più, si scrive in poco tempo, ci vuole la condivisione politica e confido che presto arrivi".

Mascherine ai seggi -

Per i referendum abrogativi e le elezioni amministrative, intanto, dopo le polemiche dei giorni scorsi, è stato tolto l'obbligo di mascherina chirurgica, anche se il Viminale informa che è fortemente raccomandato il suo utilizzo.