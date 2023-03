Cospito chiede i domiciliari ai giudici di Milano per motivi di salute

"Condizioni di salute stabili"

Le condizioni di salute di Cospito sono state giudicate "stabili". Intanto è stata fissata per il 24 marzo l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per decidere sull'istanza della difesa dell'anarchico di differimento pena nella forma della detenzione domiciliare. Dal punto di vista clinico, dopo il ricovero al San Paolo, non sono state evidenziate criticità particolari. Il 55enne resta nel reparto di medicina penitenziaria per essere monitorato. In questi ultimi giorni sta assumendo soltanto acqua, sale e zucchero.