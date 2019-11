Cosenza, una donna di 61 anni costretta a dormire su una panchina per andare a lavorare

Per non perdere il posto di lavoro passa tutta la notte su una panchina di Cosenza. Grazia ha 61 anni e vive a Rende, paese limitrofo alla città. Fa le pulizie alla Motorizzazione. Inizia alle 5, ma lei è senza auto. Così prende il pullman che passa vicino a casa poco più tardi di mezzanotte. Poi aspetta su una panchina l'inizio del turno. Lo fa pur di avere uno stipendio da 310/320 euro al mese

Da un anno e mezzo la vita di questa donna sembra un incubo. E' rimasta da sola dopo la fine della sua relazione, ma non si arrende. Ha chiesto di cambiare il turno, ma le hanno risposto che non ci sono posti liberi in altre fasce orarie. Ora la sua drammatica situazione viene denunciata dall'Ugl di Cosenza. Grazia continua a sperare.