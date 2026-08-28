Indagini in corso

Cosenza, agguato all'esterno di un bar: un morto e un ferito grave

Gli spari alle 6 del mattino nel centro di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I killer hanno sorpreso le due vittime prima di fuggire

28 Ago 2026 - 08:44
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© Carabinieri

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Li hanno raggiunti alle spalle, mentre si trovavano all'esterno di un bar in provincia di Cosenza, e hanno aperto il fuoco prima di far perdere le loro tracce. Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini.

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La dinamica della sparatoria

 Secondo la prima ricostruzione, le vittime della sparatoria si trovavano appena fuori da un locale in pieno centro intorno alle 6 di mattina. Uno o più uomini, non è dato al momento sapere quanti fossero gli aggressori, si sarebbe avvicinato e avrebbe premuto il grilletto. 

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