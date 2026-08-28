Cosenza, agguato all'esterno di un bar: un morto e un ferito grave

Li hanno raggiunti alle spalle, mentre si trovavano all'esterno di un bar in provincia di Cosenza, e hanno aperto il fuoco prima di far perdere le loro tracce. Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini.