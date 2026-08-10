dopo un pestaggio

Cosenza, coinvolto in una rissa: muore all'esterno di una discoteca

Il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato all'ospedale di Cetraro, dove è deceduto

10 Ago 2026 - 14:48
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Antonio Perrotta © Ansa

Antonio Perrotta © Ansa

Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a Sangineto, in provincia di Cosenza. Un trentaquattrenne, Antonio Perrotta, originario di Fuscaldo, è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto in un pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia di Stato e dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola.  

Leggi anche

Napoli, morto 32enne accoltellato durante una rissa

Chieti, interviene nella lite per difendere il figlio, ma viene colpito da un pugno: 50enne grave in ospedale

Il litigio tra Perrotta e alcune persone in corso di identificazione è avvenuto inizialmente all'interno della discoteca di Sangineto, poi il trentaquattrenne è uscito dal locale dove è stato raggiunto dalle altre persone che lo hanno aggredito e picchiato violentemente. Al termine della rissa Perrotta, soccorso da alcuni conoscenti, è stato riaccompagnato a casa a Fuscaldo. Con il passare delle ore, però, ha iniziato ad avvertire dolori e perdite di sangue dal naso. A quel punto è stato portato nell'ospedale di Cetraro (Cosenza), ma le sue condizioni sono poi peggiorate a causa delle numerose lesioni in tutto il corpo. È stato, quindi, necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza dove è deceduto dopo alcune ore.

© Facebook

© Facebook

Il cordoglio del Comune di residenza

 Il Comune di Fuscaldo ha ricordato Antonio Perrotta in un comunicato su Facebook: "Il sindaco e l'intera Amministrazione comunale di esprimono profondo sgomento ed immenso dolore per la tragica e assurda scomparsa del giovane Antonio Perrotta. Di fronte a una morte così incomprensibile, inaccettabile, avvenuta in un modo privo di ogni motivo e di ogni senso, le parole sembrano non bastare. Una giovane vita spezzata dalla violenza lascia una ferita profonda non soltanto nei suoi cari, ma nell’intera comunità, oggi unita nel dolore e nell’incredulità".
 

Google Preferred Site
cosenza
rissa
discoteca

Sullo stesso tema