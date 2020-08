Cosenza, parla il marito della donna incinta morta: "Uccisi mamma e bambino, non ho parole, non ho lacrime"

"Uccisi sia la mamma che il bambino, io non ho parole, non ho lacrime". A parlare a NewsMediaset è il marito di Mariangela, la 34enne al sesto mese di gravidanza morta all'ospedale Annunziata di Cosenza insieme al bimbo che portava in grembo. La donna si era presentata al pronto soccorso accusando forti dolori addominali. I medici, dopo averla visitata, ne avevano disposto le dimissioni. La situazione si è però complicata in pochi giorni e la 34enne è tornata in ospedale. Giovedì sera è arrivata la notizia della sua morte. "Nel 2020 non si può morire in questa maniera abbiamo tanto sperato e voluto che questo bimbo venisse al mondo", ha aggiunto l'uomo.