Cosenza, medico prescrive una "sedia elettrica": l'errore nella ricetta diventa virale

Una "sedia elettrica" per la fisioterapia: la prescrizione firmata da un medico di base del Cosentino è diventata presto virale, suscitando sia ilarità sia polemiche. Nella ricetta consegnata a un suo paziente il professionista intendeva scrivere "sedia a rotelle" con funzionamento elettrico, per la precisione: "Valutazione fisioterapica per sedia elettrica".