Cosenza: 72enne massacrata a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito

Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato martedì 18 agosto in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Sulla vicenda inquirenti e investigatori mantengono uno stretto riserbo ma, da quel che trapela, la donna sarebbe stata in compagnia del marito.
Uccisa a colpi di pietra
Stando alle prime risultanze, dicevamo, la 72enne - madre di un figlio - potrebbe essere stata colpita alla testa con una pietra. Sarà comunque l'autopsia, disposta dalla procura di Castrovillari, a stabilirlo. La posizione del marito, che sarebbe stato in compagnia della donna fino a pochi momenti prima della tragica morte, è ora al vaglio degli investigatori che indagano nella sfera familiare della vittima. Le indagini sono condotte dalla Polizia.