Cosenza: 72enne massacrata a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito

Stando alle prime risultanze, dicevamo, la 72enne - madre di un figlio - potrebbe essere stata colpita alla testa con una pietra. Sarà comunque l'autopsia, disposta dalla procura di Castrovillari, a stabilirlo. La posizione del marito, che sarebbe stato in compagnia della donna fino a pochi momenti prima della tragica morte, è ora al vaglio degli investigatori che indagano nella sfera familiare della vittima. Le indagini sono condotte dalla Polizia.