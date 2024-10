Cortei per la pace in tutta Italia, organizzatori: "In 80mila in 7 piazze"

Cortei per la pace si sono svolti da Nord a Sud: a Bari, Cagliari, Palermo, Roma, Firenze, Milano e Torino decine di migliaia di persone hanno sfilato per chiedere disarmo, giustizia sociale e climatica. In totale, considerando anche le presenze in manifestazioni "satellite" oltre le 7 "Piazze Arcobaleno" previste dalla mobilitazione nazionale, sono scese in piazza secondo gli organizzatori oltre 80mila persone. L'iniziativa "Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora" è stata promossa da Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci e poi sostenuta e rilanciata oltre 400 organizzazioni della società civile di tutta Italia.