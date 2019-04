Corruzione, Siri: "Non ho fatto niente di male, non mi dimetto"

"Non ho fatto niente di male, non ho ragioni per dimettermi". Così il sottosegretario leghista Armando Siri commenta la richiesta di un suo passo indietro avanzata dal M5s. E aggiunge: "Respingo categoricamente le accuse che mi vengono rivolte, non ho mai piegato il mio ruolo istituzionale a richieste non corrette. Chiederò di essere ascoltato subito dai magistrati e se qualcuno mi ha accusato di queste condotte ignobili non esiterò a denunziarlo".