Corruzione a Cagliari, sequestro beni al governatore Solinas

Sequestro in via cautelare di beni mobili e immobili per un valore di circa 350mila euro al governatore della Sardegna Christian Solinas e ad altre sei persone, come lui indagate per corruzione.

Si tratta dell'inchiesta dal doppio filone che ha acceso un faro su una compravendita sospetta a Capoterra e su un incarico in cambio della promessa di una laurea honoris causa all'università di Tirana. I sequestri coinvolgono anche i fedelissimi di Solinas Nanni Lancioni e Christian Stevelli.