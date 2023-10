Correggio (Reggio Emilia), 13enne picchiato da bulli a scuola: va in ospedale

Secondo quanto ricostruito, poco prima il 13enne aveva difeso una compagna di classe derisa forse sempre dagli stessi ragazzi del gruppo. Due situazioni che i prepotenti hanno utilizzato come pretesto per aggredirlo. Prima sono partiti con alcuni schiaffi sul collo, contro i quali la vittima ha reagito verbalmente, chiedendo loro di smetterla. Ma tutto è degenerato. Lo hanno buttato a terra e qui, il branco ha continuato a colpirlo con insistenza con calci e pugni su tutto il corpo. A intervenire per sedare la rissa, un insegnante attirato dai rumori, poi i giovani si sono dileguati. Al rientro in classe però, il tredicenne era visibilmente dolorante e sanguinava dal labbro, così il professore ha allertato il 118. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per accertare se avesse subito traumi costali e alla schiena.

Aperta l'inchiesta

Ora i carabinieri hanno aperto un'indagine per accertare i fatti e individuare i responsabili. "Non è la prima volta che accadono questi episodi ai danni di mio figlio - ha detto la madre della vittima a il Resto del Carlino di Reggio Emilia che ha raccontato la vicenda - stavolta mi auguro che si possa andare fino in fondo e che i responsabili vengano puniti in modo severo. E che non debba emergere l’omertà tra coloro che possono indicare i colpevoli di questa violenta aggressione". Per i bulli si prospettano provvedimenti esemplari e il rischio di un procedimento penale. "Stiamo identificando gli autori dell'aggressione, poi convocheremo i loro genitori e avvieremo i previsti provvedimenti disciplinari, senza escludere affatto il ricorso alla sospensione temporanea dalle lezioni a carico degli studenti responsabili del gesto violento", ha spiegato Luca Bassi, dirigente scolastico del Convitto Corso.