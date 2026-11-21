"Era consapevole del poco tempo che gli rimaneva. Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent'anni, ma nell'ultimo periodo le sue condizioni erano molto peggiorate. Ha smesso di curarsi, ha seguito il percorso delle cure palliative. Ha detto insomma: 'Basta così'. È stato tutto molto tranquillo e rapido". A rivelarlo, al Corriere della Sera, è Natalia Augias, figlia di Corrado, il giornalista e conduttore morto il 19 novembre a 91 anni.