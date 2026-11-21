La figlia di Corrado Augias: "Papà era malato da oltre 20 anni | Quando è peggiorato ha deciso di smettere con le cure"
"Era consapevole di quanto gli rimaneva da vivere", ha rivelato Natalia Augias. "Noi per molto tempo non sapevamo della sua patologia. Ne era al corrente solo mia madre, non volevano allarmarci", ha aggiunto
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"Era consapevole del poco tempo che gli rimaneva. Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent'anni, ma nell'ultimo periodo le sue condizioni erano molto peggiorate. Ha smesso di curarsi, ha seguito il percorso delle cure palliative. Ha detto insomma: 'Basta così'. È stato tutto molto tranquillo e rapido". A rivelarlo, al Corriere della Sera, è Natalia Augias, figlia di Corrado, il giornalista e conduttore morto il 19 novembre a 91 anni.
"La malattia? Noi per molto tempo non lo abbiamo nemmeno saputo"
"Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent'anni. Noi per molto tempo non lo abbiamo nemmeno saputo. Ne era al corrente solo mia madre, non volevano allarmarci. Ha combattuto come un leone per lungo tempo e la lotta non ha fermato la sua energia vitale. Ha sempre avuto una energia straordinaria, una resistenza psicologica ed emotiva notevole. Un esempio per tutti noi. Una soglia alta alla quale ambire", ha aggiunto la figlia Natalia.
Il peggioramento e la scelta di interrompere le cure oncologiche
Negli ultimi anni, le condizioni di salute del giornalista e conduttore hanno subìto un progressivo e significativo peggioramento. Come scrive il Corriere della Sera, la fragilità fisica, aggravata da ripetute cadute domestiche, ha comportato diverse fratture e dolori particolarmente intensi. Una situazione che ha inciso profondamente sulla sua quotidianità, limitandone la mobilità e compromettendo quell'indipendenza che gli aveva sempre permesso di dedicarsi pienamente al lavoro e alle altre sue passioni.
Corrado Augias, a un certo punto, ha scelto di non proseguire le cure oncologiche. "Ha smesso di curarsi anche perché alla sua età e nelle sue condizioni era ormai difficile farlo - ha spiegato Natalia -. Ma nonostante tutto questo è stato lucido, spiritoso e determinato fino all'ultimo, nonostante il dolore mentale e fisico". Come spiega il quotidiano, la scelta di dire stop alle cure è stata "apertamente condivisa da Corrado Augias con la famiglia".
Gli ultimi momenti prima della morte
"Abbiamo riso fino alla fine. Tempo fa si parlava di Todi, della campagna. E lui per farci ridere ancora ha citato Baudelaire: 'La campagna è quello strano posto in cui le galline vanno in giro crude'", ha ricordato Natalia.
La camera ardente e i funerali
I funerali laici di Corrado Augias saranno in forma privata. Sabato 28 novembre, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alle 11 nella Sala Sinopoli, il giornalista verrà ricordato con un memoriale, anche in forma musicale, con la partecipazione di Nicola Piovani e con altri omaggi. La camera ardente è invece stata allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio sabato 21 novembre, con ingresso dalle 10 alle 18.