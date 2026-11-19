È morto Corrado Augias, per oltre 60 anni protagonista del giornalismo italiano
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Dal mondo della politica, della cultura e del giornalismo, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Corrado Augias.
"Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Corrado Augias e conservo il ricordo di un giornalista libero e di uno scrittore di grande finezza, che ha attraversato decenni di vita italiana ed europea, con spirito critico, misura e inesauribile curiosità". Lo scrive in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Con i suoi libri, i suoi articoli, le sue rubriche e presenze televisive - ricorda il capo dello Stato - ha svolto una preziosa opera di trasmissione di cultura e di valori di democrazia. Ha avvicinato generazioni di cittadini alla letteratura, alla storia, alla musica, alla vita sociale senza mai rinunciare al rigore della ricerca, all'esercizio del dubbio, alla pratica del dialogo e al rispetto per le opinioni altrui. La sua cultura, la sua passione civile, radicata profondamente nei valori della Costituzione, il suo garbo - conclude - resteranno un riferimento per quanti lo hanno conosciuto e stimato. Esprimo alla Signora Augias, a sua figlia Natalia, ai suoi amici e collaboratori il cordoglio più sentito e la vicinanza nel loro dolore a nome della Repubblica e mio personale".
"Con Corrado Augias ho condiviso diverse occasioni di dialogo e confronto, anche partendo da posizioni differenti. Ho sempre apprezzato la sua curiosità intellettuale, la libertà di pensiero e il suo sguardo sulla cultura e sulla società. Lo ricordo con stima e calore".
"La scomparsa di Corrado Augias è una perdita profonda per il giornalismo, la cultura e soprattutto per la coscienza civile del nostro Paese. Ha raccontato la storia e le sue contraddizioni con una straordinaria capacità di parlare, e risvegliare, generazioni diverse e ha portato la cultura nello spazio pubblico, rendendola accessibile senza semplificarla, avvicinando tante persone alle grandi questioni del nostro tempo comprese quelle etiche. Non ha mai avuto paura di confrontarsi in prima persona sui grandi temi che ci attraversano, compresa la morte, mostrandoci quanto la conoscenza e la coscienza siano fondamento di una democrazia viva e consapevole. A ben vedere lascia un vuoto, sì, ma ci lascia anche una grande ricchezza di idee".
"Con la scomparsa di Corrado Augias, la cultura italiana e internazionale perde un eminente punto di riferimento che per oltre mezzo secolo ha caratterizzato il paesaggio intellettuale letterario e giornalistico, nonché la migliore televisione pubblica nella sua funzione educativa. La sua capacità di coniugare conoscenza, divulgazione e uno spiccato spirito critico è stata il tratto distintivo di uno stile inconfondibile". Lo dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Personalmente - aggiunge - mi legava a Corrado un rapporto di consuetudine e stima reciproca fondato sul piacere della dialettica, del confronto serrato fra idee differenti accomunate dalla nostra volontà di far sempre prevalere la curiosità intellettuale sullo spirito di parte. Rimpiangeremo di Augias la sua rara squisitezza di modi, la passione per la civiltà del dialogo, il profondo rispetto per le istituzioni e in modo speciale l'affettuosa fiducia per il lavoro del ministero che rappresento".
"Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, una figura di grande cultura e sensibilità, che ha saputo attraversare il giornalismo, la letteratura e la televisione con intelligenza, curiosità e misura. È stato un uomo di rara gentilezza, capace di accompagnare il pubblico alla conoscenza senza mai prevaricare, di stimolare la riflessione senza imporre il proprio pensiero. Una qualità preziosa, che ha reso il suo lavoro un esercizio continuo di dialogo e di libertà. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo la mia più sinceravicinanza".
"Con Corrado Augias se ne va un autentico gentleman della televisione italiana, un giornalista e un uomo di cultura che ha saputo entrare nelle case degli italiani con garbo, eleganza, autorevolezza e una straordinaria capacità divulgativa. Ha dimostrato quanto spazio possa e debba avere la cultura nella televisione e, più in generale, nella comunicazione pubblica. In un tempo in cui talvolta si è portati a pensare che la comunicazione urlata sia quella più efficace, Augias ci ha dato una lezione di stile. Non aveva bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare, né di esasperare i toni per catturare l'attenzione. Aveva la capacità di rendere accessibili argomenti complessi senza mai banalizzarli, alimentando la curiosità e il desiderio di conoscenza. Uno stile che a qualcuno potrebbe sembrare d'altri tempi, ma che ritengo sia, e debba essere, più attuale che mai. Un esempio da seguire, mi sia permesso, non soltanto nel mondo della televisione e del giornalismo ma in tanti ambiti della nostra società. Con la sua scomparsa perdiamo un protagonista della cultura italiana, un interprete nobile della professione giornalistica e un grande vanto della nostra televisione".
"Con dolore profondo apprendo la notizia della scomparsa di Corrado Augias, una delle voci più autorevoli e raffinate della cultura e del giornalismo italiano. Con la sua intelligenza, la sua eleganza e la sua straordinaria capacità di raccontare la storia, la letteratura e la società, ha accompagnato intere generazioni, insegnandoci il valore della conoscenza, del dubbio e del pensiero critico. L'Italia perde un grande intellettuale, capace di rendere la cultura accessibile a tutti senza mai rinunciare alla profondità. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sincero abbraccio".
“Solo un abbraccio” Una foto e poche parole. Così sui social Enrico Mentana ricorda Augias. Il direttore del Tg La7 ha pubblicato sul proprio profilo un'immagine del giornalista e scrittore, accompagnandola con un breve messaggio di cordoglio: "Solo un abbraccio".
"Corrado Augias è stato un giornalista e intellettuale raffinato, sensibile, sempre corretto, rispettoso delle opinioni diverse dalle sue, che peraltro difendeva con vigore ed energia. Mancheranno molto anche le sue apparizioni televisive, un'oasi nella giungla di volgarità sempre più diffusa. Forse non è sbagliato dire che se ne è andato un galantuomo ormai avulso dai tempi che viviamo".
"Con i suoi articoli, i suoi libri, la sua tv ci ha insegnato che la cultura è una chiave indispensabile per essere liberi, interpretare e affrontare le sfide del nostro tempo, aprire le porte su un futuro migliore. Quella di Corrado Augias è una perdita grande per il Paese. Il M5S si stringe in un abbraccio attorno al dolore dei suoi cari".
"Con Corrado Augias perdiamo un giornalista e uno scrittore che ha fatto della cultura una forma di impegno civile. Ha portato nelle case di milioni di persone il gusto di capire, il rigore della ricerca e la libertà di fare domande scomode. Ha difeso la laicità dello Stato e i diritti umani, portando il suo impegno anche al Parlamento europeo".
"Corrado Augias è stata una grande personalità della cultura e del giornalismo, un intellettuale impegnato e un cittadino romano a cui dobbiamo moltissimo. Voglio esprimere tutto il mio dolore personale, quello dell'amministrazione e, penso di poter dire, di tutta la città. Rivolgo le mie più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e ai parenti".
“Ciao Corrado, non ci sarà più nessuno con la tua grazia, la tua cultura, la tua passione educata. Avremo uno splendido ricordo di te”.
"Ciao Corrado, grazie di tutto. La7 si stringe con profondo affetto attorno alla famiglia e a tutti coloro che hanno amato Corrado Augias, ricordandone lo straordinario rigore, l'immensa cultura e l'eleganza con cui ha arricchito il nostro racconto televisivo".
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