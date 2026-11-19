"Con Corrado Augias se ne va un autentico gentleman della televisione italiana, un giornalista e un uomo di cultura che ha saputo entrare nelle case degli italiani con garbo, eleganza, autorevolezza e una straordinaria capacità divulgativa. Ha dimostrato quanto spazio possa e debba avere la cultura nella televisione e, più in generale, nella comunicazione pubblica. In un tempo in cui talvolta si è portati a pensare che la comunicazione urlata sia quella più efficace, Augias ci ha dato una lezione di stile. Non aveva bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare, né di esasperare i toni per catturare l'attenzione. Aveva la capacità di rendere accessibili argomenti complessi senza mai banalizzarli, alimentando la curiosità e il desiderio di conoscenza. Uno stile che a qualcuno potrebbe sembrare d'altri tempi, ma che ritengo sia, e debba essere, più attuale che mai. Un esempio da seguire, mi sia permesso, non soltanto nel mondo della televisione e del giornalismo ma in tanti ambiti della nostra società. Con la sua scomparsa perdiamo un protagonista della cultura italiana, un interprete nobile della professione giornalistica e un grande vanto della nostra televisione".