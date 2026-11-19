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Il mondo del giornalismo piange Piero Vigorelli. Lo storico volto televisivo è morto la sera del 18 novembre 2026 all'età di 82 anni. A darne notizia per primi sono stati i familiari sui social, che hanno voluto sottolineare come se ne sia andato "lontano dalla sua amata Ponza", isola di cui è stato sindaco dal 2012 al 2017. Nella sua carriera ha lavorato sia nell'ambito della carta stampata - al Messaggero - per poi passare a quello televisivo con diverse esperienze, tra cui quella a Mediaset, dov'è stato prima vicedirettore di Videonews e poi del Tg5.
Le origini e gli inizi
Piero Vigorelli era nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, sceneggiatrice e aiuto regista in oltre 400 film e fratello dell'aiuto regista Vivalda Vigorelli. Dopo aver mosso i primi passi nei settimanali l'Opinione e in seguito Tempo illustrato venne assunto nel 1974 al Messaggero, dove ha lavorato per quindici anni (1974-1989) come cronista, giornalista parlamentare, inviato speciale e corrispondente da Parigi (1984-1989).
La carriera televisiva
Dopo diverse esperienze approdò a Mediaset nell'aprile 1997, dove diresse e condusse i programmi di approfondimento politico Lex (Storie di quotidiana Ingiustizia), le rubriche di approfondimento politico Parlamento In e Super partes, ed è stato vicedirettore della testata Videonews e del Tg5. La trasmissione di maggior successo ideata da Vigorelli a Mediaset è stata Miracoli, in prima serata su Rete 4, con oltre 50 puntate: un programma dedicato al racconto di eventi straordinari legati alla sfera spirituale e religiosa.
Altre esperienze
Dalla fine di febbraio del 2010 al febbraio 2013 è stato Presidente di Telecom Italia Media Broadcasting (Timb), l'azienda che si occupa delle infrastrutture televisive di Telecom. Nel maggio 2012 è stato eletto sindaco del Comune di Ponza, a cui era legato da 45 anni di frequentazione, per una consiliatura. Su Facebook l'amministrazione comunale dell'isola e l'intera comunità di Ponza hanno espresso "il più profondo e sentito cordoglio".