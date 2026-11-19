Il mondo del giornalismo piange Piero Vigorelli. Lo storico volto televisivo è morto la sera del 18 novembre 2026 all'età di 82 anni. A darne notizia per primi sono stati i familiari sui social, che hanno voluto sottolineare come se ne sia andato "lontano dalla sua amata Ponza", isola di cui è stato sindaco dal 2012 al 2017. Nella sua carriera ha lavorato sia nell'ambito della carta stampata - al Messaggero - per poi passare a quello televisivo con diverse esperienze, tra cui quella a Mediaset, dov'è stato prima vicedirettore di Videonews e poi del Tg5.

