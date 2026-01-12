Il Tg5 compie 34 anni: oltre tre decenni di informazione, credibilità e innovazione

Il Tg5 festeggia i 34 anni dalla sua nascita. Primo notiziario di una rete privata a confrontarsi con quelli del servizio pubblico, fin dal 13 gennaio 1992 il telegiornale di Canale 5 ha introdotto un modello editoriale di rottura, pensato per scardinare gli schemi tradizionali dell’informazione televisiva. Una spinta innovativa che negli anni ha reso il Tg5 un punto di riferimento dell’informazione italiana. Un risultato di questo tipo è stato possibile grazie al lavoro di una redazione coesa e alla continuità nella direzione.



In 34 anni, soltanto tre direttori si sono alternati alla sua guida: Enrico Mentana, Carlo Rossella e Clemente Mimun, che lo guida da 19 anni.



Linguaggio moderno e impostazione agile sono i segni distintivi del Tg5, che ha accompagnato il Paese nel racconto dei principali avvenimenti nazionali e internazionali, mantenendo una linea editoriale basata sulla distinzione tra fatti e opinioni e su un’informazione rigorosa e accessibile.