Toni Capuozzo, il ricordo di Silvia Toffanin: "Hai raccontato le ferite del mondo con umanità e rispetto"

"Caro Toni noi ti vogliamo dire grazie, anche io ti voglio dire graziare a nome di tutte le persone che hanno lavorato con te e che hanno avuto la fortuna di conoscerti di persona. Tu hai raccontato le ferite del mondo con grande umanità e con grande rispetto. Noi ti vogliamo ricordare con un sorriso gentile, con la tua dolcezza e con la tua profondità d'animo sarai sempre, per sempre, con noi", conclude emozionata Silvia Toffanin riproponendo l'ultima intervista di Toni Capuozzo, rilasciata lo scorso maggio a "Verissimo".