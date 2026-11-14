A "Verissimo"

Toni Capuozzo, il ricordo di Silvia Toffanin: "Hai raccontato le ferite del mondo con umanità e rispetto"

A "Verissimo" la conduttrice si emoziona parlando del giornalista: "Oggi ti ricordiamo con un sorriso gentile"

14 Nov 2026 - 19:57
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Nella puntata di "Verissimo" di sabato 14 novembre Silvia Toffanin si emoziona ricordando il giornalista Toni Capuozzo scomparso a 77 anni, pochi giorni dopo aver annunciato di avere un tumore e aver promesso che avrebbe "provato ad affrontarlo". "Siamo qui per ricordare un grande uomo e un grande giornalista", dice la conduttrice.

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"Caro Toni noi ti vogliamo dire grazie, anche io ti voglio dire graziare a nome di tutte le persone che hanno lavorato con te e che hanno avuto la fortuna di conoscerti di persona. Tu hai raccontato le ferite del mondo con grande umanità e con grande rispetto. Noi ti vogliamo ricordare con un sorriso gentile, con la tua dolcezza e con la tua profondità d'animo sarai sempre, per sempre, con noi", conclude emozionata Silvia Toffanin riproponendo l'ultima intervista di Toni Capuozzo, rilasciata lo scorso maggio a "Verissimo".

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