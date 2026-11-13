Toni Capuozzo, il ricordo commosso di Paolo Del Debbio: "Se ne va un uomo raro"

Il conduttore lo colloca tra i pilastri di Mediaset, e non solo sul fronte dell'informazione. I due, racconta, si sono conosciuti relativamente tardi, eppure gli incontri sono stati intensi: "Non ho avuto con lui la frequentazione che hanno avuto altri, ma ho avuto con lui colloqui molto intensi, da cui me ne andavo sempre con un pezzetto di umanità in più".