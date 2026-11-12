Addio a Toni Capuozzo, l'ultima intervista a "Verissimo": "Prima di diventare giornalista volevo fare il marinaio"

Capuozzo aveva spiegato a cosa ha dovuto il suo cambio di rotta professionale: "Poi mi sono dimostrato poco portato alla matematica e alle materie tecniche che si richiedono per fare l'Istituto Nautico e allora sono andato al liceo e sono cresciuto fino a tardi senza sapere cosa fare". Quindi l'incontro con il mondo del giornalismo: "Ho scoperto che fare il giornalista poteva essere un modo di pagare le mie passioni, che erano viaggiare e scrivere. Avevo 28 anni, ho iniziato tardi".