Addio a Toni Capuozzo, l'ultima intervista a "Verissimo": "Prima di diventare giornalista volevo fare il marinaio"

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Toni Capuozzo, storico inviato di guerra. A maggio, nel corso della sua ultima intervista a "Verissimo", aveva parlato della passione per la sua professione. Prima di diventare giornalista, però, Capuozzo aveva il sogno di imbarcarsi sulle navi.
"Avevo una nonna che lavorava come cameriera di prima classe - aveva detto -, e quando tornava dai suoi viaggi raccontava di posti lontanissimi. Quindi per questo io sognavo di fare il marinaio".
Capuozzo aveva spiegato a cosa ha dovuto il suo cambio di rotta professionale: "Poi mi sono dimostrato poco portato alla matematica e alle materie tecniche che si richiedono per fare l'Istituto Nautico e allora sono andato al liceo e sono cresciuto fino a tardi senza sapere cosa fare". Quindi l'incontro con il mondo del giornalismo: "Ho scoperto che fare il giornalista poteva essere un modo di pagare le mie passioni, che erano viaggiare e scrivere. Avevo 28 anni, ho iniziato tardi".