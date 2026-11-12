Addio a Toni Capuozzo, i ricordi di Liguori e Sansonetti: "Grandissimo giornalista"

"È stato un grandissimo giornalista". Così Paolo Liguori e Paolo Sansonetti, rispettivamente a "Dentro la Notizia" e "Il diario del giorno", ricordano il collega Toni Capuozzo, scomparso a 77 anni pochi giorni dopo aver annunciato di avere un tumore e aver promesso che avrebbe "provato ad affrontarlo".