Addio a Toni Capuozzo, i ricordi di Liguori e Sansonetti: "Grandissimo giornalista"

"È stato un grandissimo giornalista". Così Paolo Liguori e Paolo Sansonetti, rispettivamente a "Dentro la Notizia" e "Il diario del giorno", ricordano il collega Toni Capuozzo, scomparso a 77 anni pochi giorni dopo aver annunciato di avere un tumore e aver promesso che avrebbe "provato ad affrontarlo".
È Sansonetti, visibilmente scosso, a insistere sulla cifra del suo lavoro: "Si parla tanto di giornalismo d'inchiesta, ma oggi il giornalismo d'inchiesta non esiste più. Ecco, Toni faceva giornalismo d'inchiesta".
Un mestiere fatto di reportage, di fronti di guerra e di racconti costruiti sul campo, non sulle scrivanie. E poi un'altra qualità, forse ancora più rara: "Sapeva raccontare e non era ideologico". Per Sansonetti, la sua forza stava proprio nella capacità di non adeguarsi al pensiero dominante, di guardare le cose senza la lente precostituita di una parte.
Per Paolo Liguori il lutto ha un peso diverso, più personale. "Per me è come un pezzo di cuore che se ne va", dice, affidando a Gianluigi Nuzzi un ricordo che va oltre la professione.
Con Capuozzo, del resto, Liguori ha condiviso un tratto importante di strada, non soltanto lavorativa. "Insieme ne abbiamo viste di tutti i colori, ci fidavamo l'uno dell'altro", racconta. Un'alleanza costruita negli anni, fatta di stima reciproca e di esperienze passate fianco a fianco. E il congedo non può che essere netto: "La sua morte, a me, lascia un dolore enorme".