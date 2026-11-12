Toni Capuozzo, ecco i suoi articoli sul nostro blog "Mezzi Toni"

"Sono stato per qualche giorno nella terra dei fuochi, tra Caserta e Napoli. Venne chiamata così, una decina d’anni fa, in un rapporto sulle ecomafie, e i fuochi erano quelli appiccati ai cumuli di rifiuti abusivi. E’ un modo di chiamarla troppo poetico. Perché, almeno per me, ricorda quella Terra del Fuoco, alla fine del mondo, tra Argentina e Cile, dove i marinai che doppiavano capo Horn vedevano i fuochi accesi dagli indigeni per scaldarsi. Qui si muore, invece. E per me è sempre difficile raccontare il fallimento di un mondo nel quale sento di avere qualche radice. Mi consola il ricordo di quando scesi a Napoli per la prima volta, ospite di mia nonna nei quartieri. Mio padre la chiamava zia, perché aveva perso sua madre da bambino, e la seconda moglie di suo padre per lui era rimasta zia Elisa. Avevo nove anni, e quando la chiamai nonna, si mise a piangere, stringendomi al punto che pensai di aver sbagliato qualcosa, a chiamarla così. I vicoli erano bellissimi, pieni di vita e di voci, mia nonna calava il paniere verso il fruttivendolo, il lattaio, il panettiere, e con una carrucola divideva il lavoro di dipanare la lana di un materasso con la dirimpettaia, sedute sui balconi, al quarto piano di due vecchi palazzi separati dal vicolo. Nel vicolo c’era odore di salsa, e di orzata, e tutti facevano a gara ad essere gentili con me, perché venivo da fuori, e avevo un accento strano, nonostante il cognome. Dopo un mese, quando tornai a casa e dissi a mio padre che Napoli era bellissima - era più di cinquant'anni fa - mio padre scosse la testa, melanconico: non è più quella di una volta. È andata sempre peggio. E adesso provo a raccontare tre fallimenti almeno: quello della legalità, con la camorra che interra i rifiuti tossici. Quello delle amministrazioni, che non hanno mai saputo organizzare una decente raccolta dei rifiuti. Quello dei cittadini, che non hanno mai saputo e potuto essere tali. Proviamo a raccontarlo a Terra!, lunedì sera su Retequattro, e la sera dopo, un po' più presto, su Tgcom24.