Funerali Toni Capuozzo, il messaggio lasciato ai giornalisti: "La ricerca della verità resta la via maestra"

"È un momento molto duro, però non potevo non venire", ha dichiarato Kemal, il bambino che Capuozzo prese in affido - seppur per poco - dopo averlo salvato dalla guerra a Sarajevo. "Mi ha salvato la vita due volte, gli devo tutto. È stato un padre, sto soffrendo insieme a quella che per me è un'altra famiglia". Kemal era stato protetto dal giornalista con un giubbotto antiproiettile durante i bombardamenti sulla capitale bosniaca, poi lo aveva portato in Italia e lo aveva preso in affido. Più recentemente Kemal si era ammalato di tumore e ancora una volta Toni Capuozzo lo aveva aiutato a sostenere le cure. Le note di "The Mission" di Ennio Morricone hanno accompagnato l'ultimo saluto allo storico giornalista.