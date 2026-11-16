Funerali Toni Capuozzo, il messaggio lasciato ai giornalisti: "La ricerca della verità resta la via maestra"
In uno dei suoi ultimi incontri con padre Ansunis, il reporter gli avevo chiesto di non confortare lui, ma "tutti quelli che verranno a salutarmi"
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"Non scendere a compromessi per il denaro o per la convenienza del momento, la piena ricerca della verità resta la via maestra, anche quando è la più faticosa": è il messaggio che ha voluto lasciare a tutti i giornalisti, prima di morire, Toni Capuozzo, affidandolo al cappellano militare della chiesa castrense. Padre Mariano Asunis lo ha letto durante l'omelia nel corso della funzione funebre per il 77enne, scomparso giovedì, celebrata nel Duomo di Udine. Cerimonia in cui erano presenti, tra gli altri, l'ex moglie Monica, la compagna Tiziana e i due figli Pietro e Marta insieme a Kemal.
In una delle ultime volte in cui Capuozzo ha incontrato padre Asunis - dopo che il reporter aveva già appreso di avere un tumore -, il giornalista aveva avanzato anche un'altra richiesta: non confortare lui nel momento della sua scomparsa, ma "tutti quelli che verranno a salutarmi". E, ha aggiunto, "dì a tutti che ho voluto loro bene".
Una delegazione Mediaset per l'ultimo saluto al collega
All'esterno della chiesa, un lungo applauso della folla ha accompagnato il feretro. A dare l'ultimo saluto al giornalista, a nome di tutta l'azienda per la quale ha lavorato per tutta la carriera, una delegazione di Mediaset, con il direttore generale Informazione e Comunicazione Mauro Crippa. Diversi i colleghi presenti, come Fausto Biloslavo, Gabriella Simoni e Angelo Macchiavello, oltre a Carlo Gorla, direttore produzioni Videonews con la squadra di "Giganti - protagonisti della storia", ultimo programma condotto da Capuozzo.
L'addio della politica
Nelle prime file, in chiesa, erano seduti - tra gli altri - il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, i presidenti dei Consigli regionali del Fvg, Mauro Bordin, e del Veneto, Luca Zaia, l'europarlamentare Anna Maria Cisint e le autorità locali. A salutare l'arrivo in Duomo anche Decio, il cane a cui Capuozzo era legato. "Nella sua professione di cronista, negli scenari di guerra, non tralasciava mai l'aspetto umano, facendosi carico delle sofferenze delle vittime. Era un uomo di grande sensibilità", ha detto Fedriga, prima di entrare. "Si è guadagnato l'immortalità facendo grandi cose", le parole di Zaia a Tgcom24.
Il ricordo di Kemal
"È un momento molto duro, però non potevo non venire", ha dichiarato Kemal, il bambino che Capuozzo prese in affido - seppur per poco - dopo averlo salvato dalla guerra a Sarajevo. "Mi ha salvato la vita due volte, gli devo tutto. È stato un padre, sto soffrendo insieme a quella che per me è un'altra famiglia". Kemal era stato protetto dal giornalista con un giubbotto antiproiettile durante i bombardamenti sulla capitale bosniaca, poi lo aveva portato in Italia e lo aveva preso in affido. Più recentemente Kemal si era ammalato di tumore e ancora una volta Toni Capuozzo lo aveva aiutato a sostenere le cure. Le note di "The Mission" di Ennio Morricone hanno accompagnato l'ultimo saluto allo storico giornalista.