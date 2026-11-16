Funerali Capuozzo, il feretro lascia il Duomo di Udine tra gli applausi

Nel Duomo di Udine si sono svolti i funerali del giornalista Toni Capuozzo, morto giovedì all'età di 77 anni. All'esterno della chiesa un lungo applauso della folla ha accompagnato il feretro. A dare l'ultimo saluto al giornalista, a nome di tutta l'azienda per la quale ha lavorato per tutta la carriera, una delegazione di Mediaset, con il direttore generale informazione e comunicazione Mauro Crippa. Diversi i colleghi presenti, come Fausto Biloslavo, Gabriella Simoni e Angelo Macchiavello, oltre a Carlo Gorla, direttore produzioni Videonews con la squadra di "Giganti - protagonisti della storia", ultimo programma condotto da Capuozzo. Tra i presenti anche Kemal, il bambino che Capuozzo salvò dalla guerra a Sarajevo portandolo in Italia per ricevere le cure necessarie.