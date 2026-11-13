"Una follia, ma abbiamo cambiato qualcosa": quando Toni Capuozzo salvò Kemal dalla guerra in Jugoslavia

Una storia dura, una follia. Ma che ha cambiato tutto. Toni Capuozzo, ai tempi della guerra in Jugoslavia, prese in affido (seppure per poco tempo) Kemal, un bambino che sotto i bombardamenti ha perso la madre e una gamba, affinché potesse avere subito una protesi. I due sono stati insieme cinque anni e Capuozzo non ha mai saltato un compleanno fino al suo 18° anno di età.