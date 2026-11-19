E' morto a 91 anni Corrado Augias. Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, drammaturgo ed ex esponente politico. Animato da una forte passione civile, è stato soprattutto un uomo di cultura. Era inoltre un grande divulgatore: a consolidarne il successo i bestseller su temi religiosi. Nato a Roma il 26 gennaio 1935 da una famiglia di origine francese, negli Anni Ottanta la tv lo consacrò al grande pubblico.
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La carriera tra tv e carta stampata
Volto noto della Rai, dove entrò nel 1960, e per la quale curava la corrispondenza da New York e da Parigi, nella sua lunga carriera, Augias ha condotto programmi di successo e gran rilievo culturale come "Telefono giallo". Ha condotto fino all'ultimo "La Torre di Babele" su La7. Da metà anni Settanta iniziò a collaborare con il neonato quotidiano La Repubblica, di cui divenne storica firma, curando anche una rubrica di dialogo con i lettori. Ha scritto per i settimanali Panorama e L'Espresso. Negli Anni Novanta il debutto editoriale.
L'omaggio al Senato
Augias intraprese anche la carriera politica. Alle elezioni europee del 1994 venne eletto deputato come indipendente nelle liste del Partito Democratico della Sinistra. La notizia della sua scomparsa è stata accolta a Palazzo Madama prima da un lungo applauso bipartisan da parte dell'emiciclo, con tutti i senatori in piedi, poi da un momento di raccoglimento in silenzio.
"Abbiamo appena appreso della sua morte e vorrei che si tributasse un applauso a una figura eccezionale del giornalismo italiano, un uomo di una eleganza, una cultura e una capacità di visione che merita davvero il rispetto e l'affetto di tutta l'Aula", le parole della capogruppo di Iv Raffaella Paita. "La presidenza si associa e vi prega di osservare un attimo di raccoglimento", ha quindi aggiunto il presidente del Senato Ignazio La Russa.