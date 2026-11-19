Volto noto della Rai, dove entrò nel 1960, e per la quale curava la corrispondenza da New York e da Parigi, nella sua lunga carriera, Augias ha condotto programmi di successo e gran rilievo culturale come "Telefono giallo". Ha condotto fino all'ultimo "La Torre di Babele" su La7. Da metà anni Settanta iniziò a collaborare con il neonato quotidiano La Repubblica, di cui divenne storica firma, curando anche una rubrica di dialogo con i lettori. Ha scritto per i settimanali Panorama e L'Espresso. Negli Anni Novanta il debutto editoriale.