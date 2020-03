Coronavirus, Walter Ricciardi (Oms): "Lasciare scarpe e vestiti fuori quando si rientra in casa"

"Per scongiurare il contagio è importante lasciare fuori casa scarpe e vestiti". Ad affermarlo a "Live - Non è la d'Urso" è Walter Ricciardi dell'Organizzazione mondiale della sanità che spiega l'importanza, per chi esce in strada, di non rientrare nelle proprie abitazioni con scarpe e abiti che potrebbero essere stati contaminati.

Secondo il consulente del ministero della Salute è stato provato scientificamente che il coronavirus può attaccarsi alle superfici e il contatto di queste con le mani, e successivamente l'interazione tra i soggetti, potrebbe provocare il contagio. Motivo per il quale dichiara Ricciardi: "La pratica della disinfezione di strade e superfici è molto importante, così come - conclude il medico - è necessario mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani".