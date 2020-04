Coronavirus, Viminale: sabato più gente in giro, sanzionati 8.800

Sabato è cresciuto leggermente il numero delle persone sanzionate dalle forze dell'ordine per non aver rispettato le prescrizioni legate al coronavirus. Secondo il Viminale, su 257.227 persone controllate, 8.800 sono state sanzionate contro le 8.200 di venerdì. Sono stati multati per spostamenti non legittimi in 8.742, 57 per false dichiarazioni e 26 per violata quarantena. Sui 92.264 esercizi commerciali monitorati, denunciati 125 titolari.