Coronavirus, Viminale: in 11 giorni 2 milioni controllati, 96mila denunciati

Domenica le forze di polizia hanno controllato 157.621 persone e 10.326 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 53.776, denunciati 158 esercenti e sospesa l'attività di 7 esercizi commerciali. Lo rende noto il Viminale. Salgono così a 2.016.318 le persone controllate dall'11 al 22 marzo, 92.367 quelle denunciate per inosservanza degli ordini dell'autorità, 2.155 le denunce, invece, per false dichiarazioni. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui