Coronavirus, Viminale: altri 10.400 denunciati in 24 ore

Altri 10.400 italiani sono stati sanzionati nelle ultime 24 ore per aver violato le prescrizioni sul contenimento del coronavirus. Tra le persone denunciate, 82 hanno dichiarato il falso e 12 hanno violato la quarantena. Nel complesso sono state controllati dalle forze dell'ordine 301.708 italiani, secondo i dati del Viminale. Gli esercizi commerciali controllati sono stati invece 93.765: 218 i titolari sanzionati, disposta la chiusura per 41.