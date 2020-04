Coronavirus, lockdown fino al 3 maggio e controlli serrati | Conte: "Il prezzo che si sta pagando è immenso"

Coronavirus, controlli serrati contro le "fughe" verso le seconde case Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 22 di 26 Ansa 23 di 26 24 di 26 Ansa 25 di 26 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Proseguirà fino al 3 maggio il lockdown dell'Italia per l'emergenza coronavirus, ma dal 14 aprile sono previste le prime riaperture, a cominciare da librerie e negozi per bambini. Intanto è operativa la task force guidata da Colao per affiancare il comitato tecnico-scientifico nel percorso della "fase 2". Controlli serrati in vista della Pasqua per impedire gli spostamenti verso le sconde case. Lettera di Conte a Avvenire: "Il prezzo che si sta pagando è immenso".