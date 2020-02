Coronavirus, viceministro Sileri: test su Niccolò già al Celio

"Niccolò sta bene, abbiamo fatto due test in partenza ed in arrivo, i test sono già al Dipartimento scientifico del Celio, e verso ora di pranzo dovremmo già sapere risultati". Lo ha detto il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri in conferenza stampa dall'aeroporto di Pratica di Mare dopo l'arrivo del diciassettenne da Wuhan. Niccolò rimarrà isolato, come da protocollo, per la quarantena.