Coronavirus, Via Crucis in una piazza San Pietro deserta

Via Crucis in una piazza San Pietro deserta a causa del coronavirus Afp 1 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 10 di 14 Afp 11 di 14 Afp 12 di 14 Afp 13 di 14 Afp 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Rito della Via Crucis in piazza San Pietro, invece che al Colosseo come di consueto, e senza la presenza dei fedeli a causa dell'emergenza coronavirus. Tutto l'itinerario è segnato da fiaccole a terra. Le meditazioni sono state scritte, tra gli altri, da cinque persone detenute, da una famiglia vittima di un reato di omicidio, da un magistrato di sorveglianza e da un agente di Polizia Penitenziaria.