Coronavirus, Speranza firma l'ordinanza: "Non allentare misure di sicurezza sui treni" 

"E' giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciando di avere firmato una nuova ordinanza "che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di un metro che l'obbligo delle mascherine".