Coronavirus, un’Italia in streaming: dalle lezioni online alla messa in diretta Facebook fino allo smart working

Scuole chiuse, musei e mostre aperti ma con restrizioni e concerti sospesi: con il dilagare dei contagi da coronavirus l’Italia rischia di bloccarsi. Per questo si è cercato di andare avanti con la vita di tutti i giorni e creare delle alternative virtuali. “Stasera Italia” analizza le diverse proposte che sono state messe a punto soprattutto nelle regioni del Nord: un ateneo bolognese ha concesso ai propri studenti di seguire le lezioni online. Invece, una parrocchia ha deciso di trasmettere la Santa Messa in diretta Facebook permettendo ai fedeli di non mancare alla celebrazione domenicale. Così molte aziende hanno autorizzato lo smart working in modo da limitare gli spostamenti delle persone e nel frattempo permettere ai genitori di occuparsi dei figli a casa da scuola