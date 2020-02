Coronavirus, una passeggera della nave in quarantena: "Non possiamo uscire dalle cabine, i contagiati sono sbarcati"

“Non possiamo uscire dalla cabine”. A "Pomeriggio Cinque" è andata in onda la testimonianza esclusiva di una donna a bordo della nave da crociera messa in quarantena in Giappone, dopo che diversi passeggeri sono risultati positivi al Coronavirus.

Sulla nave ci sono anche 35 italiani. “l contagiati sono stati fatti sbarcare”, chiarisce la donna, che racconta le lunghe giornate tra noia e paura: “Ci portano da mangiare in cabina, sempre con guanti e mascherine, che tutti devono indossare. La compagnia è molto attenta con noi, ci tengono informati, non ci nascondono niente e ci visitano. Ci hanno dato un termometro per provarci la febbre ogni giorno”, spiega la passeggera.

Per far passare il tempo c’è Internet, messo a disposizione dalla compagnia: “Faccio lunghe videochiamate con la mia famiglia, il morale è un po’ giù ma cerchiamo di farci forza”.