Coronavirus, saliti da 26 a 29 i casi positivi in Europa

Nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus, in Europa, sono saliti da 26 a 29, di cui 13 in Germania, 6 in Francia, 3 nel Regno Unito e Italia, e uno rispettivamente in Belgio, Finlandia, Spagna e Svezia. Sono gli ultimi dati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.