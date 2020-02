Coronavirus, un ristoratore di Milano: "Pizze gratis a medici e infermieri"

Pizze gratis agli instancabili medici e infermieri che stanno affrontando l'emergenza coronavirus. E' l'idea di un giovane campano che vive a Milano , Nanni Arbellini, titolare di alcuni locali nel capoluogo lombardo. Il ristoratore ha lanciato l'idea su Facebook: "Leggevo di tanti infermieri che non stanno neanche mangiando. Alle 14 in via Procaccini 30 prepareremo le pizze da portare agli ospedali coinvolti. Non cerco complimenti, solo volontari per portare le pizze, individuazione degli ospedali coinvolti e persone dell'ospedale a cui consegnare le pizze". La sua proposta ha avuto un ottimo seguito, tanto che finora in tutto sono state consegnate circa 150 pizze a medici e infermieri.

"Chiedo aiuto per la distribuzione, volontari raggiungetemi in via Procaccini. Dobbiamo essere forti come questo sole che splende oggi", ha scritto ancora Arbellini, per poi concludere con un "Forza Milano" in stampatello e un "#nostop".

"Mi sono appoggiato soprattutto ai familiari di medici e infermieri, che sono passati a ritirare il cibo pronto e l’hanno poi consegnato – ha raccontato il giovane a La Repubblica – Non vado a caccia di complimenti, ho semplicemente voluto dare il mio contributo in un momento difficile per tutti".