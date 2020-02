Coronavirus, un noto biologo e una docente universitaria: ecco chi sono i due cinesi malati, ricoverati a Roma

Il viaggio in Italia - Lui, 66 anni, è l'autore di importanti pubblicazioni di bio-chimica, note nel mondo e tradotte anche in inglese. Docente al South Central of University for Nationalities di Wuhan, scrive il "Messaggero", era arrivato con la moglie a Malpensa con un volo di Air China decollato da Pechino per un viaggio in Italia in compagnia di altri connazionali, oggi in isolamento precauzionale sempre allo Spallanzani. Avevano visitato tutti insieme Verona e Parma. Poi soltanto la coppia, con un autista, aveva raggiunto Firenze, prima di arrivare a Roma dove i coniugi si erano sentiti male.

L'arrivo a Roma e la malattia - Un viaggio alternativo, fuori dalle abituali rotte del turismo di massa, con una scelta delle località probabilmente dettata dalla passione della donna per l'arte: studiosa di letteratura e poesia, in passato ha partecipato a diversi convegni, molti dei quali di importanza internazionale. Entrambi i coniugi sono innamorati dell'Italia. Ma, arrivati a Roma, ecco il malore, con i coniugi che assicuravano di non aver contagiato nessuno e ringraziavano per l'assistenza. Dopo i primi giorni di ricovero, ora le loro condizioni sono peggiorate e i due sono entrambi in terapia intensiva. In giornata li raggiungerà la figlia, che vive a Los Angeles, da dove è partita per raggiungerli.