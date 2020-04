Coronavirus, "Un fiore per ogni defunto": l'iniziativa per attirare l'attenzione sulla crisi del settore florovivaistico

"Un fiore per ogni defunto" è l'iniziativa di Coldiretti Puglia per richiamare l'attenzione sulla crisi del settore florovivaistico in tempi di Covid-19. Martedì 21 aprile, il cimitero di Bari è stato aperto per permettere agli agricoltori di adornare le tombe con i fiori, altrimenti destinati al macero perché invenduti.