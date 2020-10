Coronavirus, tutte le notizie della giornata

In una sola settimana, 1.898 ispezioni sono state condotte dai Nas in ristoranti, pizzerie, fast-food, pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti-Covid e 351 sono state le violazioni individuate. La più diffusa, pari al 43% delle segnalazioni, è' stata il mancato uso delle mascherine. Le ispezioni sono state svolte dai 38 nuclei dei Nas su tutto il territorio nazionale dal 5 all'11 ottobre, soprattutto in locali della movida e in orari serali o notturni.