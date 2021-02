Coronavirus, la strategia Ue contro le varianti: test ad hoc e più vaccini

"Di chi non vuole vaccinarsi penso che ci sia molta ignoranza. Poi ciascuno ragiona con la sua testa ed + libero di farlo come vuole, non dobbiamo mica essere tutti d'accordo. Ma io oggi sono molto contenta di essere qui". Parola di Franca Gazzotti, 85 anni compiuti da due mesi, la prima vaccinata al coronavirus degli over 85 a Bologna nella casa della salute "Navile". Dopo le prime prenotazioni, da oggi si parte con le somministrazioni agli over 85 in tutta la Regione. A Bologna oggi vengono vaccinate 750 persone nell'area metropolitana e da domani si procede al ritmo di 1.100 somministrazioni al giorno.