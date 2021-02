Coronavirus, da domani 4 comuni lombardi in zona rossa | A Napoli individuata una nuova variante

Per "l'insorgere di cluster di contagio" di coronavirus , dalle 18 di domani per 4 comuni lombardi scatterà la zona rossa . Si tratta di Castrezzato (Brescia), Viggiù , nel Varesotto, Mede , nel Pavese, e Bollate , alle porte di Milano. E' quanto prevede un'ordinanza del presidente della Regione, Attilio Fontana. Intanto a Napoli è stata individuata una rarissima variante del virus, mai isolata prima in Italia.

"Di chi non vuole vaccinarsi penso che ci sia molta ignoranza. Poi ciascuno ragiona con la sua testa ed + libero di farlo come vuole, non dobbiamo mica essere tutti d'accordo. Ma io oggi sono molto contenta di essere qui". Parola di Franca Gazzotti, 85 anni compiuti da due mesi, la prima vaccinata al coronavirus degli over 85 a Bologna nella casa della salute "Navile". Dopo le prime prenotazioni, da oggi si parte con le somministrazioni agli over 85 in tutta la Regione. A Bologna oggi vengono vaccinate 750 persone nell'area metropolitana e da domani si procede al ritmo di 1.100 somministrazioni al giorno.

I 4 comuni in zona rossa almeno fino al 24 febbraio "In relazione all'insorgere di cluster di contagio in alcuni comuni lombardi, legati alla diffusione di varianti del virus", si legge in una nota, il presidente della Regione Attilio Fontana, sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, ha stabilito con un'ordinanza che nei comuni indicati "a decorrere dalle 18 di mercoledì 17 febbraio, verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta fascia rossa, già osservate poche settimane fa sull'intero territorio regionale".

L'ordinanza dispone inoltre che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. Tale sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne. L'ordinanza è valida fino a mercoledì 24 febbraio.

La variante isolata a Napoli Desta intanto preoccupazione l'isolamento di una rara variante avvenuta a Napoli. In una nota della Regione Campania spiega che "l'Istituto Pascale e l'Università Federico II hanno individuato un'altra variante del Covid-19, mai individuata prima in Italia". "Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, e pochi casi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia".