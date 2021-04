Covid, Ue: azione legale contro AstraZeneca | Nas nei supermercati: nel 18% sanificazione irregolare | Zaia: "Due casi di variante indiana in Veneto"

India travolta dall'emergenza Covid, ospedali al collasso IPA 1 di 64 IPA 2 di 64 IPA 3 di 64 IPA 4 di 64 IPA 5 di 64 IPA 6 di 64 IPA 7 di 64 IPA 8 di 64 IPA 9 di 64 IPA 10 di 64 IPA 11 di 64 IPA 12 di 64 IPA 13 di 64 IPA 14 di 64 IPA 15 di 64 IPA 16 di 64 IPA 17 di 64 IPA 18 di 64 IPA 19 di 64 IPA 20 di 64 IPA 21 di 64 IPA 22 di 64 IPA 23 di 64 IPA 24 di 64 IPA 25 di 64 IPA 26 di 64 IPA 27 di 64 IPA 28 di 64 IPA 29 di 64 IPA 30 di 64 IPA 31 di 64 IPA 32 di 64 IPA 33 di 64 IPA 34 di 64 IPA 35 di 64 IPA 36 di 64 IPA 37 di 64 IPA 38 di 64 IPA 39 di 64 IPA 40 di 64 IPA 41 di 64 IPA 42 di 64 IPA 43 di 64 IPA 44 di 64 IPA 45 di 64 IPA 46 di 64 IPA 47 di 64 IPA 48 di 64 IPA 49 di 64 IPA 50 di 64 IPA 51 di 64 IPA 52 di 64 IPA 53 di 64 IPA 54 di 64 IPA 55 di 64 IPA 56 di 64 IPA 57 di 64 IPA 58 di 64 IPA 59 di 64 IPA 60 di 64 IPA 61 di 64 IPA 62 di 64 IPA 63 di 64 IPA 64 di 64 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Ue ha avviato un'azione legale contro AstraZeneca per il ritardo vaccini. I carabinieri del Nas hanno condotto una campagna di verifiche nei supermercati per verificare le operazioni di sanificazione anti-Covid: sui 981 ispezionati, in 173 (il 18%) sono state rilevate irregolarità. Dalle analisi è risultata la presenza di materiale genetico del virus riconducibile a carrelli e cestini, Pos, bilance. Sempre più drammatica la situazione in India, dove per il quinto giorno consecutivo si registrano più 300mila nuovi contagi. In Veneto individuati due casi di variante indiana: sono padre e figlia.