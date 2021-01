Coronavirus, nel turismo è crisi: "Siamo tornati indietro di 30 anni"

Coronavirus a Napoli, in coda e sotto la pioggia per il vaccino Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci Al Covid Vaccine Center installato nella Mostra d'oltremare a Fuorigrotta (Napoli) sono cominciate le vaccinazioni. Ed è stata altissima l'affluenza tanto che nemmeno la pioggia ha fermato le centinaia di persone che si sono presentati per la dose. In un solo giorno potrebbero essere vaccinati oltre 1.500 operatori sanitari.

Il 2020 si è chiuso "con meno 78 milioni di arrivi e meno 240 milioni di presenze turistiche in Italia": in questo modo, secondo il presidente di Confturismo Confcommercio, Luca Patanè, "le lancette dell'orologio del turismo sono tornate indietro di 30 anni". Ciononostante, sottolinea, "non solo nella legge di bilancio 2021 per il turismo c'è ben poco", ma "non abbiamo visto neanche un progetto vero e proprio per il settore con il Recovery Fund".