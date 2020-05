Coronavirus, turista tedesco cancella la vacanza prenotata al Lago d'Orta ma paga lo stesso

Ha annullato la vacanza prenotata in Italia, in un bed&breakfast di Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, sul lago d'Orta, a causa delle restrizioni dovute al coronavirus, ma si è offerto di pagare ugualmente metà della cifra che avrebbe speso. Protagonista di questo nobile gesto un ricercatore universitario tedesco. La titolare della struttura ha invitato il turista a devolvere quella cifra a una associazione benefica e lui ha acconsentito.