Coronavirus, turismo a picco a Roma: "Fino al 90% di cancellazioni"

Le associazioni di categoria Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio e Fiavet Lazio "sono estremamente preoccupate per le ripercussioni della diffusione del coronavirus sull'economia del comparto turistico del Lazio e in primis di Roma". Le cancellazioni "arrivano al 90% per il mese di marzo e le percentuali risultano altissime anche sulle prenotazioni fino a giugno".

