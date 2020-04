Coronavirus, truffa delle mascherine: vendute online per rubare soldi e carte di credito 

In un periodo di emergenza come questo c'è ancora chi cerca di truffare le persone alla disperata ricerca di mascherine. "Striscia la Notizia" ha ricevuto la segnalazione di una ragazza, Jasmine, che ha trovato un annuncio e fatto un ordine di 40 euro di dispositivi di protezione individuale. Peccato che il pacco non sia mai arrivato.

Quando la ragazza ha chiesto spiegazioni le è stato riferito che per sbloccare la consegna bisognava fornire la carta Poste pay fronte e retro e il codice fiscale: in pratica i dati che avrebbero permesso ai truffatori di usare la sua tessera per pagamenti. Per fortuna la malcapitata non ci è cascata e ha avvertito "Striscia la Notizia" che è riuscita a smascherare i truffatori e anche a recuperare i soldi spesi da Jasmine.